Savona, il 16 settembre la presentazione della rivista "Il Mondo che ci Aspetta"

In pochi anni il mondo che abbiamo visto cambiare dal 1989 a oggi ci ha messo di fronte a nuove emergenze. L’aggressione russa all’Ucraina, la spirale inflazionistica, l’acuirsi della crisi climatica, da ultime, ci costringono a riflettere sui grandi temi: quale mondo ci aspetta e come possiamo prepararci ad affrontarne le sfide?

Sabato 16 Settembre 2023, alle ore 17 presso la Sala Rossa del Comune di Savona e con il patrocinio del Comune savonese, il fascicolo della rivista Il Mulino 'Il mondo che ci aspetta' sarà presentato dal Direttore della rivista Mario Ricciardi (professore presso l’Università di Milano), Chiara Ruffa (professoressa presso la Sciences Po di Parigi), Alice Iannantuoni (ricercatrice presso la Université de Genève) e Andrea Ruggeri (professore alla University of Oxford).

Il fascicolo raccoglie interventi di studiose e studiosi che si occupano di diversi profili dell’attuale situazione internazionale. A motivare la scelta del tema non è soltanto il conflitto che da più di un anno insanguina l’Ucraina, le cui conseguenze economiche e politiche sono ancora difficili da valutare appieno. Vista in una prospettiva globale la guerra in corso nel cuore dell’Europa non è che uno dei tasselli di un puzzle che fatichiamo a comporre perché non abbiamo a disposizione l’immagine completa che esso rappresenta. Mettere insieme i pezzi, cercando di capire se e come combaciano, e cosa potrebbero rivelare del nostro mondo una volta che riuscissimo a comporli in modo corretto, appare un compito cruciale nella attuale situazione.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali da parte del Sindaco Marco Russo ed è stato organizzato in collaborazione con la Società editrice Il Mulino, la Feltrinelli Point Savona, l’Associazione Culturale Fondazione Cento Fiori e l’Associazione Musicale Rossini Aps.