Alassio, scorribande di cinghiali in città. Il sindaco Melgrati: "Le gabbie funzionano, 80 ungulati catturati in meno di un anno"

Da ottobre 2022, periodo nel quale il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha trasmesso la prima segnalazione alla Regione sui danni provocati dai cinghiali in collina, ma anche nel centro cittadino, almeno una gabbia (spesso due) è sempre stata presente sul territorio comunale. Risultato importante, considerato che tale problema non è certamente soltanto alassino.

Sono stati circa 80 i cinghiali catturati, nelle zone della prima collina, sia sul versante ovest (Fenarina, Valbona, via Adelasia) che sul versante est della città (Solva, Vegliasco), grazie alla sistemazione di gabbie da parte della Vigilanza Regionale sia su aree pubbliche che su terreni privati.

“Ringraziamo gli uffici della Regione per la collaborazione, nonché i privati che hanno concesso la sistemazione delle gabbie - commenta il primo cittadino Melgrati - I danni, oltre che per i parchi, gli orti e i giardini, possono essere concreti anche per gli utenti della strada, soprattutto ciclisti e motociclisti, qualora dovessero imbattersi improvvisamente nei cinghiali. Per questo ci siamo immediatamente impegnati affinchè si potessero limitare al minimo i rischi, reali e potenziali”.