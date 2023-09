Attualità |

Toti a Savona per la firma dell'Accordo di programma per l'area di Crisi Complessa: ad attenderlo un presidio contro il rigassificatore

La protesta dalle 10.30 sotto la sede dell'Unione Industriali

Domani, giovedì 14 settembre, alle 11​ si terrà ​nella sede dell'Unione Industriali della Provincia di Savona (via Antonio Gramsci 10, Savona) la firma dell'Accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi complessa di Savona.​ Seguiranno​ interventi tecnici da parte di Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Invitalia. Saranno presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l'assessore regionale allo Sviluppo economico e Industria Andrea Benveduti, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, il presidente dell'Unione Industriali di Savona Angelo Berlangieri e un rappresentante di Invitalia.​ Parteciperanno in videoconferenza il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il commissario straordinario dell'A​utorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza.​ Per l'occasione, a partire dalle 10.30, sotto la sede savonese dell'Unione Industriali sarà presente un presidio di protesta per dire no al progetto del rigassificatore previsto a Vado Ligure. Nella giornata di oggi, intorno alle 15.00 Toti ascolterà e rispondere alle domande dei cittadini tramite una diretta sul proprio profilo Facebook. Una decisione questa che non ha convinto gli abitanti che vorrebbero un confronto diretto sul territorio, così come gli amministratori locali (ieri l'attacco del sindaco in commissione consiliare. leggi QUI).

Redazione

