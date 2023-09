Soccorsi mobilitati per la caduta di un biker a Calice Ligure, nella zona della Madonna della Guardia.

Sul posto la Croce Rossa di Magliolo e l'automedica. A causa della zona particolarmente impervia, la centrale operativa del 112 ha mobilitato anche l'elisoccorso da Albenga.

Il ciclista è stato trasportato per via aerea in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo quanto riferito, avrebbe riportato un trauma toracico.