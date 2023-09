Il Finalese piange la scomparsa dell'artista Giovanni Mazza, morto a 86 anni

Mondo dell'arte non solo finalese, dove viveva da diversi anni, in lutto per la scomparsa del pittore Giovanni Mazza, spentosi all'ospedale Galliera di Genova all'età di 86 anni.

Nato a Roma nel 1934, era cresciuto nel quartiere di Trastevere fino agli anni Sessanta. Nell'ambiente artistico e culturale romano, in particolare nel noto gruppo di Via Orti d’Alibert nel quale viene introdotto dal pittore G. Ferrazza, sua prima guida allo studio della figura umana, Mazza matura esperienze e stringe amicizie che costituiranno poi buona parte della propria formazione artistica.

Mazza frequenta poi lo studio del Maestro Beppe Assenza e partecipa a numerose esposizioni anche in note "vetrine" come quella di via Margutta o alla Prima Rassegna di Arti Figurative di Roma e del Lazio, che poi diventerà l'attuale Biennale di Roma.

Il fervore artistico si tramuta poco alla volta in forte interessamento alla riflessione sulle tematiche sociali di maggior coinvolgimento dell’uomo contemporaneo, diventando amico del filosofo Giovanni Giraldi col quale interseca la pittura con argomenti filosofici, politici ed estetici.

I funerali si svolgeranno venerdì 15 settembre alle ore 15.30 nella chiesa di Gesù Redentore a Borgio Verezzi, dove giovedì 14 alle ore 17.30 sarà recitato il Santo Rosario.