Quiliano, i ladri colpiscono l'Istituto Comprensivo: rubato il fondo cassa per arredare un gazebo esterno

L'Istituto Comprensivo di Quiliano ancora al centro della cronaca.

Dopo la presa di posizione contraria al progetto sul rigassificatore, nella prima mattinata di ieri è rimasto vittima di un furto.

Nel plesso di Valleggia i ladri si sono intrufolati e avrebbero rubato un fondo cassa gestito dalle famiglie come ricavato della vendita della frutta fresca raccolta dagli studenti e per arredare un gazebo esterno.

"Ieri mattina siamo arrivati a scuola e abbiamo visto le porte degli uffici e i cassetti aperti e sono mancate delle cose. Abbiamo subito chiamato i carabinieri e hanno effettuato un sopralluogo e ritirato alcuni reperti" ha spiegato la dirigente scolastica Angela Cascio che ha sporto denuncia quest'oggi in caserma.

"Avevamo un piccolo fondo gestito dalle famiglie ricavato dalla vendita della frutta fresca che gli studenti raccolgono nel progetto frutteto e anche per arredare il gazebo esterno, un'aula all'aperto. Cifra raccolta in 4 anni che non abbiamo più" ha concluso la preside.