A10, incidente tra Celle Ligure e Varazze: auto capottata, un ferito al Santa Corona

Incidente stradale intorno alle 17 lungo l'autostrada A10, nel tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova. Il sinistro, stando alle prime informazioni, avrebbe coinvolto un'auto.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, i sanitari, il personale autostradale e le forze dell'ordine. La dinamica è ancora in via di accertamento, ma secondo quanto riferito il mezzo avrebbe concluso la sua corsa capottandosi.

Ferita una persona: è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della zona, il traffico ha subito pesanti ripercussioni con la formazione di code in direzione del capoluogo di regione.