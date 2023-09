Bonifica di siti contaminati, dalla Regione finanziamenti per due interventi a Loano e Andora

60mila euro per il cantiere navale Resincolor di Andora e 49mila euro per l'ex discarica Santa Libera a Loano.

Sono questi i due interventi finanziati dalla giunta di Regione Liguria nell'ambito di un per la bonifica dei siti contaminati aggiornando, anche sulla base delle segnalazioni e delle istanze da parte delle amministrazioni comunali, la priorità d’intervento e degli oneri necessari. Il tutto per un totale di 450mila euro anche in altri comuni.

"In questi anni abbiamo dato tutto il supporto possibile per risolvere un problema fondamentale per la salute dei cittadini, con una serie di interventi concreti. Si tratta quindi della prosecuzione di un percorso che questa Giunta ha affrontato con forza sin dal primo mandato - spiega l’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone - utilizzando ogni risorsa disponibile per la tutela e la conservazione di un ambiente delicato e prezioso come quello della Liguria, una regione con un ecosistema che rappresenta anche una fondamentale risorsa turistica".