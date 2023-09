Carcare, cittadini volontari aiutano il comune nelle opere di manutenzione ordinaria del territorio

In un mondo spesso frenetico e individualista, a Carcare si respira un'atmosfera diversa: quella dell'altruismo e della solidarietà.

Dopo essersi iscritti nell'apposito albo, alcuni cittadini hanno deciso di mettere a disposizione il loro tempo per il bene della comunità. Un tesoro nascosto spesso passato inosservato, a cui l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Mirri ha voluto dire semplicemente grazie.

"Il protagonismo dei tanti cittadini che, singolarmente o in gruppo, si stanno prodigando generosamente per aiutarci nelle opere di manutenzione ordinaria del nostro territorio, è motivo di orgoglio per un sindaco e per tutta l’amministrazione comunale. Significa che la nostra comunità è viva ed esprime valori fortissimi", commentano dal comune valbormidese.