Rio Molinero, proseguono gli interventi tra via Buonarroti e via Stalingrado: a metà ottobre via ai lavori

Nella foto copertina il tratto di via Bove riaperto dopo i lavori. In allegato tutti gli stralci progettuali

Dovranno partire entro la metà di ottobre i lavori per la mitigazione idraulica del rio Molinero a Savona nell'incrocio tra via Buonarroti e via Stalingrado nel tratto a monte del parco ferroviario a Legino.

La giunta comunale ha infatti approvato il progetto definitivo per una cifra complessiva di un milione e 800mila euro reperiti da un finanziamento del Ministero dello Sviluppio Economico e dell'Interno.

Si tratta del terzo stralcio dopo che il Comune aveva ricevuto un finanziamento di 1 milione e 200mila euro a valere sul fondo Strategico Regionale e aveva realizzato i lavori del 1° stralcio che avevano interessato il tratto a monte di Via Bonini, a valle della stessa via all’interno dell’area dello stadio Bacigalupo, a valle dell’area dell'impianto e all'incrocio di via Bove con Via Buonarroti.

Gli interventi prevedono l'allargamento della sezione a 8 metri netti lungo Via Buonarroti; l'aumento della luce libera della sezione idraulica, con un conseguente innalzamento della soletta di copertura lungo Via Buonarroti; un aumento della luce libera della sezione idraulica, con conseguente innalzamento della soletta di copertura lungo Via Stalingrado.

Per la realizzazione della nuova geometria della tombinatura, sono previste diverse fasi operative: la realizzazione di palificate in sponda destra e sinistra destinati a sorreggere le nuove solette di copertura. I micropali in sponda sinistra sono realizzati all’esterno delle strutture portanti esistenti; quelli in sponda destra invece incideranno le strutture verticali per non invadere la proprietà privata latistante; la demolizione delle solette esistenti; la demolizione della muratura in sponda sinistra dove la sezione di alveo deve essere ampliata (Via Buonarroti); la demolizione delle strutture verticali di sostegno (muratura) in sponda sinistra; la costruzione di allargamento della soletta di fondo e del muro di argine sinistro nel tratto di allargamento (Via Buonarroti); la realizzazione di cordoli, riempimenti e strutture viarie di collegamento della tombinatura con gli elementi urbani preesistenti (marciapiedi, recinzioni, rampe, aiuole); la realizzazione di un doppio sifone per il passaggio della fognatura comunale lungo Via Stalingrado al di sotto della tombinatura (previe demolizioni e successiva ricostruzione del fondo e murature se necessario); risoluzione delle interferenze con tutti i sottoservizi, di cui evidente la doppia tubazione dell’acquedotto in Via Stalingrado; raccordi stradali tra le quote delle preesistenze e gli estradossi delle solette di copertura: - pavimentazioni stradali bitumate; ripristini e collegamenti delle finiture urbane (pavimentazioni marciapiedi, corpi illuminanti).

"Come già nel progetto di fattibilità e nel progetto di 1° stralcio realizzato, l’obiettivo dell’intervento è la mitigazione del rischio idraulico del rio Molinero nel tratto di corso d’acqua in esame tramite interventi puntuali, quali la demolizione o l’ampliamento di tombinature e strutture incongrue, la realizzazione di nuovi muri d’argine e parapetti, la riprofilatura del fondo - viene spiegato - La mitigazione consiste nel passare da un deflusso della portata 200ennale in pressione o in esondazione ad un deflusso a pelo libero contenuto in alveo con franco di almeno 50 cm. Nell’ambito di questo stralcio, l’obiettivo è la realizzazione di una serie di interventi che, per le loro caratteristiche realizzative e i relativi importi delle opere, risultino immediatamente cantierizzabili".