Torna la chiusura domenicale alla discarica del Boscaccio di Vado, rischio cassonetti stracolmi

Da questa settimana la discarica del Boscaccio di Vado tornerà ad essere chiusa la domenica. Una misura che l'azienda dice di avere ha deciso e comunicato da tempo per la prossima stagione, ma che causerà non pochi problemi ai Comuni che se ne servono, come quello di Savona che con Seas sta organizzando il passaggio al nuovo sistema di raccolta.

Quando la discarica era chiusa la domenica gli effetti sotto gli occhi di tutti i savonesi erano i cassonetti strapieni il lunedì ( tra l'altro giorno di mercato e quindi con maggiore produzione di rifiuti), sacchi della spazzatura abbandonati al di fuori delle isole ecologiche. Queste situazioni rischiano di ripetersi in un momento estremamente delicato per la raccolta dei rifiuti.

"La discarica chiuderà la domenica - afferma l'amministratore delegato di Ecosavona Flavio Raimondo - e la la comunicazione del calendario con le aperture e le chiusure viene fatta con un anno di anticipo, ma se qualcuno ha dei problemi e ce lo segnala prima cercheremo di trovare una soluzione".

La soluzione adottata dalla precedente amministrazione era stata una richiesta a a Ecosavona della disponibilità di un'apertura per qualche ora la domenica, ma è una scelta che va discussa con la società e che comporterebbe dei costi.

"Prendiamo atto del fatto che Ecosavona si dia disponibile a discutere le criticità- spiega l'assessore Barbara Pasquali - ci confronteremo con Seas e pensiamo di fare formale richiesta e tutti i passaggi opportuni per chiedere una disponibilità ad alcune ore di apertura anche alla domenica".