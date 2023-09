Dai soci di Coop Liguria pasti per oltre 12mila euro alle associazioni del savonese

Sono state consegnate oggi, alle associazioni savonesi, le donazioni stanziate da Coop Liguria grazie alla formula “un voto, un pasto” legata all’importante momento istituzionale delle assemblee di bilancio.

Per il quarto anno consecutivo, Coop Liguria ha scelto di incentivare con la solidarietà la partecipazione alle assemblee, che si sono svolte tra maggio e giugno, impegnandosi a donare un pasto a chi si prende cura delle persone in difficoltà per ogni voto espresso dai Soci.

Grazie a 13.983 voti raccolti a livello regionale e nelle aree di Mondovì e Ovada – il risultato di partecipazione migliore di sempre per la Cooperativa – i pasti virtuali donati saranno 14.000, pari a un valore di 70.000 euro.

Le associazioni della provincia di Savona hanno ricevuto complessivamente 2.480 pasti (pari a 12.400 euro): 1.600 per l’area Savonese e 880 per l’Albenganese.

Si tratta di organizzazioni autorevoli, che si prendono cura delle famiglie più fragili e operano non solo a Savona e Albenga, ma anche a Finale Ligure, Loano, Varazze, Albisola Superiore, Cairo Montenotte, Vado Ligure e Alassio. Tra queste, i centri di ascolto Caritas, la San Vincenzo, il Banco di Solidarietà, la Consulta del volontariato, ACLI, USEI e la rete Dono e recupero.

Coop Liguria ha ideato la formula “un voto un pasto” nel 2020 e da allora la partecipazione dei Soci alle assemblee è costantemente cresciuta, incrementando anche il contributo solidale, fino a raddoppiarlo: se nel 2020 erano stati donati pasti per 35.000 euro, infatti, l’anno successivo il contributo è salito a 45.000, poi l’anno scorso a 53.000 e ora è arrivato a 70.000 euro, per un totale di oltre 200.000 euro euro donati al territorio in 4 anni.

La consegna alle associazioni di Savona si è tenuta stamattina nella Sala Punto d’incontro dell’Ipercoop Il Gabbiano, mentre ad Albenga è avvenuta il 13 settembre all’Ipercoop Le Serre.