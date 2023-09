Tir e bisarche parcheggiate nella Galleria dell'Arsenale a Savona. La polizia locale: "Stiamo facendo controlli serrati, due-tre multe al giorno" (VIDEO)

E' un problema che va avanti da diverso tempo e che la polizia locale sta cercando di risolvere elevando le sanzioni.

Nella Galleria dell'Arsenale di Savona che porta ai varchi portuali non stanno mancando le segnalazioni per la presenza di tir e bisarche parcheggiate all'interno che creano code in entrambe le direzioni sia verso il porto che in direzione della rotonda di Corso Mazzini.

"Chi deve entrare o uscire prima o poi rischia l'incidente e la vita. E' veramente pericoloso" ha detto un cittadino che ci ha segnalato la situazione in redazione.

Comunque le multe non stanno mancando per cercare di scoraggiare i camionisti ed è giunto anche al comando di via Romagnoli un esposto sul tema.

"Stiamo facendo dei controlli serrati perché ogni tanto parcheggiano li, tutti i giorni da ua ventina di giorni eleviamo 2-3 sanzioni al giorno. Speriamo che questo serva a scoraggiarli" ha detto il comandante della polizia locale Igor Aloi.