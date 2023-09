Alassio, “Faces” Live Painting: la speciale performance il 22 settembre alla Galleria Artender

Venerdì 22 settembre alle 18.30 alla Galleria Artender di Alassio una speciale Live Painting performance dal titolo “Faces” con due artiste: la danese Birgitte Scheel Persson e l’ingauna Stefania Loreto, docente presso il Liceo Artistico di Albenga.

Insieme daranno vita a una perfomance pittorica durante la quale il pubblico potrà assistere alla vera e propria nascita di un'opera d'arte a quattro mani. Un'occasione unica non solo per comprendere ciò che in genere avviene all'interno dello studio, ma anche per passare da spettatori a protagonisti, poiché chi lo desidera potrà intervenire e prendere parte al lavoro delle artiste.

Stefania Loreto, specializzata nella grafica, ha collaborato con il Museo di Storia Naturale G. Doria e con l'Acquario di Genova e realizzato illustrazioni per riviste specializzate. Birgitte Scheel Persson, dopo la formazione artistica a Parigi, ha esposto presso istituzioni e gallerie in Danimarca: la sua mostra “Moving Moments”, a cura della storica dell'arte Claudia Andreotta che introdurrà la performance, è attualmente allestita ad Artender. L'evento sarà quindi anche l'occasione di visitare la mostra prima della chiusura prevista per domenica 24 settembre.