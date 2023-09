"È tempo di ricordare": i ragazzi della Gmg si ritrovano nella parrocchia San Paolo Apostolo

Domenica 24 settembre dalle ore 17:30 presso la parrocchia San Paolo Apostolo, nel quartiere Oltreletimbro, si terrà l'incontro "È tempo di ricordare", organizzato dal Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Savona-Noli e a cui sono invitati tutti i ragazzi e le ragazze, in particolare coloro che ad agosto hanno partecipato alla XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. L'iniziativa si concluderà con una cena condivisa.

"Anche se l'hanno visto da lontano, l'incontro con papa Francesco è stato coinvolgente per i ragazzi, soprattutto chi era alla prima volta, e le sue parole durante la veglia di preghiera hanno toccato il loro cuore", dice il responsabile della "PG" don Andrea Camoirano in un'intervista al mensile Il Letimbro.

"In generale nessuno ha detto di essersi sentito estraneo alla GMG, anche i meno avvezzi al catechismo o alle attività pastorali ne sono rimasti colpiti - aggiunge - Del resto non puoi non avvertire che dentro si muove qualcosa più grande di te".