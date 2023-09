Gestione strada intercomunale "Pallare-Plodio-Carcare": firmato protocollo d'intesa tra i comuni

Grande soddisfazione da parte dei sindaci di Pallare, Plodio e Carcare per aver firmato il protocollo d'intesa, fermo dal 2020, per assicurare in maniera coordinata la manutenzione e la gestione della strada intercomunale Pallare (frazione Biestro) Plodio e Carcare.

Per la manutenzione ordinaria si intende l'attività di taglio dell'erba e la pulizia della vegetazione dai cigli stradali e delle scarpate di pertinenza, l'esecuzione di rappezzi stradali e sistemazione del manto stradale, lo sgombero della neve e il trattamento antighiaccio e la realizzazione/manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale.