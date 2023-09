Savona: premio letterario nazionale "Benabe-Cuore a Cuore", la cerimonia nel Convento dei Padri Cappuccini

Sabato 23 settembre, presso il Convento dei Padri Cappuccini di Savona, si è svolta la cerimonia di premiazione della II edizione del premio letterario nazionale "Benabe-Cuore a Cuore", organizzato per sostenere la Fraternità Francescana Cappuccina e le missioni dei Padri all'estero.

Durante la cerimonia è stato ricordato il compianto Padre Umberto Vallarino, missionario per cinquant'anni in Centrafrica e poi rientrato a Savona nel 2003. Lui è stato anima di Benabe e testimone autentico del vivere "cuore a cuore": dalla prossima edizione, il premio letterario aggiungerà la dicitura "Memorial Umberto Vallarino" in suo onore.

L'evento culturale ha riunito poeti e scrittori provenienti da tutta Italia e anche dall'estero ed è stato onorato dalla presenza del sindaco Marco Russo, arrivato in convento per rivolgere il suo saluto nonostante i numerosi impegni della giornata.

I Padri Cappuccini hanno voluto ringraziare il primo cittadino per il suo sostegno e la presenza costante alle iniziative della Fraternità consegnandoli una targa.

Il Convento dei Padri Cappuccini di Savona ritorna così ad essere, oltre luogo di accoglienza e di spiritualità come è sempre stato, centro di eventi religiosi e culturali all'insegna di una presenza radicata sul territorio e di riferimento per tutti i savonesi e non solo.