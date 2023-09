Finale, pubblicato il bando per le Borse di Studio per i libri di testo dell'anno scolastico 2023-2024

L'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Finale Ligure - come ogni anno - ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale e tramite manifesti affissi per le pubbliche vie, il Bando per le Borse di Studio Lettera C, per usufruire del rimborso dei libri di testo per gli studenti residenti a Finale Ligure che frequentano le Scuole Secondarie di primo e secondo grado.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 Novembre 2023 presso le Segreterie degli istituti scolastici.

In allegato si trasmette il manifesto relativo.