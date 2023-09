Festival caARTEiv delle Arti 2023, gli artisti premiati a Millesimo

Domenica scorsa, presso la sala consiliare del comune di Millesimo, si è svolta con grande entusiasmo la premiazione dell'edizione 2023 del "Festival caARTEiv delle Arti". L'evento è stato reso possibile grazie all'impegno dell'Assessore alla Cultura, Alessandra Garra, e alla regia e conduzione dell'artista e presidente di caARTEiv, Simona Bellone.

Una delle menzioni speciali della serata è andata ad Alda Priero della Trattoria Nazionale, la quale è stata onorata per aver deliziato gli artisti con i suoi straordinari pranzi conviviali per oltre 20 anni. L'apertura alle arti e alla cultura è un valore fondamentale che ha reso questo festival un appuntamento atteso e apprezzato da soci provenienti da diverse regioni italiane.

Tra i momenti salienti della cerimonia, la consegna dei premi di benemerenza ha attirato l'attenzione. Franco Tachis di Poirino (TO) è stato insignito del prestigioso premio assoluto per il racconto, mentre Attilio Rossi di Carmagnola (TO) è stato onorato per la sua eccezionale poesia. Il "trofeo Bellone Nello," dedicato al socio fondatore della caARTEiv nel 2001, è stato quest'anno conferito a Pietro Baccino di Savona.

Durante l'evento, è stato organizzato un toccante omaggio ai soci di caARTEiv che ci hanno lasciato prematuramente, tramite la poesia intitolata "Oltre," scritta dal presidente Bellone:

Oltre

Oltre il cancello del tempo,

oltre il fiato di terra antica,

oltre l’abbraccio fraterno.

Dove la conoscenza tace,

dove tutto scompare allo sguardo,

dove l’oblio concerta in silenzio.

Siete là in preghiera d’attesa,

che tutto si ricomponga pio,

d’affetti protesi all’essenza.

La serata ha anche visto la presentazione della storia e degli obiettivi dell'Accademia Archeologica Italiana di Genova, con il professor Giuseppe Parodi Domenichi che ha premiato la presidente Bellone con il diploma di benemerito dell'Accademia. Questo riconoscimento è stato accolto con grande emozione, sottolineando l'importanza dell'impegno culturale di Simona Bellone, che negli anni ha contribuito significativamente alla creazione di associazioni culturali, musei storici, murales storico-letterari, libri storici e tanto altro.

Per ulteriori informazioni e l'elenco completo dei premiati, si prega di contattare Simona Bellone tramite l'indirizzo email simona.bellone@gmail.com, recarsi presso la sede di caARTEiv (Piazza Italia 5, 17017 Millesimo SV), o visitare il sito web ufficiale all'indirizzo www.caarteiv.it. L'arte e la cultura continuano a prosperare grazie all'impegno di individui e associazioni come caARTEiv e ai talentuosi artisti che contribuiscono al loro splendore.