"A scuola di sicurezza" negli istituti tecnici e professionali

Nel quadro delle iniziative del Tavolo tematico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituito presso la Prefettura di Savona, a partire dall’ottobre prossimo prenderà il via il progetto "A scuola di sicurezza", indirizzato agli studenti degli istituti tecnici e professionali.

Il Tavolo – a cui, con il coordinamento dalla Prefettura, partecipano Ispettorato del Lavoro, Inail, Vigili del Fuoco, Asl, Ufficio Scolastico, comune di Savona, Unione Industriali, Cgil, Cisl e Uil - ha, sin dalla sua istituzione, condiviso il principio secondo cui una più capillare diffusione della cultura della sicurezza, in particolare fra i più giovani, costituisce un primo fondamentale tassello per contrastare il drammatico fenomeno degli incidenti professionali.

Nel focalizzare l‘attività su tale aspetto, si è quindi messo a punto un percorso di sensibilizzazione appositamente dedicato a quegli studenti che, potenzialmente a breve, muoveranno i loro primi passi nel mondo del lavoro, individuando come target della progettualità i ragazzi di sei Istituti tecnici e professionali di Savona e provincia che hanno aderito all’iniziativa (“Boselli – Alberti”, “Ferraris – Pancaldo” e “Mazzini - Da Vinci” di Savona, “Finale” di Finale Ligure, “Falcone” di Loano e “Patetta” di Cairo Montenotte), al fine di metterli in condizione di disporre di un bagaglio essenziale di competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, certamente da ampliare in prosieguo, ma utile per una primissima comprensione dei suoi principali fondamenti.

Sono stati pertanto programmati, per i mesi di ottobre e novembre, quindici incontri nelle scuole coinvolte, durante i quali rappresentanti dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Inail, dell’Asl e delle Parti sociali somministreranno alle varie classi selezionate, con un approccio essenzialmente pratico e interattivo, delle “pillole” informative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla regolarità delle relative condizioni, sulle norme che le governano e sulla contrattazione collettiva, sul primo soccorso e sul rischio incendio.

Il percorso, che prevede l’invio agli studenti coinvolti di due questionari on-line, da compilare prima e dopo le giornate formative, allo scopo di acquisire un quadro delle loro competenze originarie e di quelle acquisite grazie al progetto, culminerà in un evento finale presso la Sala della Sibilla della Fortezza del Priamar, il 20 novembre prossimo, a cui parteciperanno le Istituzioni e gli Enti promotori oltre ai ragazzi coinvolti con i loro docenti.