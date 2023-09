Rigassificatore, l’appello di Pasa (Cgil): “Sindaci e consiglieri del savonese, prendete una posizione”

“L'iniziativa sul progetto del rigassificatore di martedì sera a Cairo promossa dal Gruppo Consigliare +Cairo è un’ulteriore prova di quanto diciamo da tempo: in questo momento storico è necessario allargare la partecipazione e non il contrario”. Lo afferma il segretario generale Cgil Savona Andrea Pasa.

“E’ l’esatto contrario di ciò che ha fatto e sta facendo la Regione Liguria e, purtroppo, alcuni sindaci del comprensorio che credono sia più utile chiudersi tra le mura del Comune o della Regione senza discussione, confronto con le comunità che in questo territorio vivono – prosegue Pasa -. Lo ribadiamo ancora una volta: la Cgil di Savona è contraria a questo progetto per motivi di metodo e di merito”.

“Merito, perché confligge con il modello di sviluppo savonese, con le attività portuali, logistiche ed industriali già esistenti e con l’ambiente circostante. Metodo - spiega - perché non si può accettare questo modello di relazioni da parte della regione Liguria, che impone senza confronto, senza discussione, senza contradditorio. Oggi è per questo progetto, ieri è stato così per il piano socio sanitario, per le infrastrutture e domani chissà se lo stesso modello sarà utilizzato per altri investimenti impattanti per il territorio”.

“Questo progetto è di interesse nazionale, per questo dovrebbero essere tutti i sindaci del savonese a schierarsi per pretendere un confronto e una discussione con la Regione Liguria e non solo i 5 comuni interessati dalla Via – sottolinea Pasa -. I sindaci e i consiglieri comunali hanno la responsabilità politica di rappresentare le istanze dei cittadini, informarsi e decidere. Prendete una posizione. Cosa ne pensano di questo progetto i sindaci dei comuni più popolosi? Finale, Pietra, Loano, Varazze, Millesimo e Cairo Montenotte? E quale posizione hanno i consiglieri comunali di questi Comuni? Amministratori locali e regionali che hanno la responsabilità politica di difendere le comunità che rappresentano e di portare le istanze del territorio ai livelli più alti, mi pare che tutto questo non stia avvenendo, anzi, mi pare ci si stia incartando al punto di non ritorno . Voltano le spalle ai cittadini”, conclude Andrea Pasa.