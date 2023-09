Censimento permanente popolazione residente a Savona: come rispondere al questionario Istat e chi rientra nel campione statistico

La nuova edizione del Censimento permanente della popolazione residente e delle abitazioni dell'Istat partirà il 2 ottobre in 2.500 comuni d'Italia.

Il Censimento è funzionale alla conoscenza delle caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione residente in Italia, per la raccolta dei dati è richiesta la partecipazione dei cittadini scelti a campione attraverso la compilazione di un questionario. I cittadini che sono inclusi nel campione statistico sono informati attraverso due possibili modalità: lettera nominativa dell’Istat o lettera informativa che annuncia il Censimento e la visita di un rilevatore. Se non è stata ricevuta alcuna comunicazione NON si fa parte del campione.

I cittadini che hanno ricevuto la lettera nominativa dell’Istat sono inviatati a partecipare al Censimento in autonomia attraverso la compilazione del questionario online, accedendo al portale https://raccoltadati.istat.it/questionario/ e inserendo le credenziali fornite nella lettera. Le famiglie che non compilano il questionario online o che lo fanno in maniera incompleta riceveranno dei promemoria dall’Istat a partire dalla seconda metà di ottobre 2023. La compilazione online sarà possibile fino al'11 dicembre 2023.

Dal 2 ottobre 2023 al 7 novembre 2023 possono rivolgersi all'ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Savona (URP) sportello 3 per fissare un appuntamento per assistenza alla compilazione; dal 8 novembre 2023 al 22 dicembre 2023 se i cittadini non hanno compilato il questionario e non hanno chiesto assistenza al comune verrà inviato dal Comune di Savona, presso l'abitazione del cittadino, un rilevatore incaricato per concordare la modalità assistita di compilazione del questionario: si invitano gli utenti ad accoglierlo con fiducia, potrà fornire spiegazioni sul Censimento. L'Istat ricorda che rispondere al questionario è un obbligo di legge.

“La modalità di svolgimento della rilevazione, essendo possibile rispondere online al questionario, è molto più agile e meno invasiva – precisa l'Assessore ai Servizi Demografici, Gabriella Branca - consente infatti alle persone intervistate di compilare il questionario comodamente dal proprio PC. Solamente in caso di mancata risposta, si viene contattati dallìincaricato del Comune ed ancora si può scegliere se rispondere online o prendere un appunatmento per recarsi in Commune ovvero ricevere a casa la persona che realizzerà l'intervista. La rilevazione riguarderà 1500 famiglie della nostra città e quindi circa il 5% del numero complessivo della gamiglie savonesi”.

Per ulteriori informazioni e supporto è possibile contattare l'Istat al Numero Verde 800 188 802, attivo dal 2 ottobre al 22 dicembre, tutti i giorni, compresi sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 21. Inoltre, i residenti del Comune di Savona possono recarsi allo Sportello URP (N°3) dalle 10:30 alle 12:30 il lunedì, martedì, mercoledì e il venerdì prelevando il ticket dell'apposito totem sito in Via Manzoni, 10.