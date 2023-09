"San Michè in passo in pè", oggi, 29 settembre è festa Patronale a Celle e per la Polizia di Stato

"San Michè in passo in pè". Questo è lo storico detto ligure che si associa soprattutto ai cacciatori del passaggio cioè quei cacciatori che aspettavano gli uccelli migratori. Con il termine 'in passo in pe' si indica il fatto la migrazione degli uccelli è iniziata verso i paesi caldi per trascorrere l'inverno.