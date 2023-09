Savona, PensieroLibero presenta una mozione per chiedere la riapertura di Corso Italia

Questa mattina Fabio Orsi e Daniela Giaccardi hanno depositato una mozione per chiedere la riapertura del tratto di corso Italia chiuso con le recenti pedonalizzazioni.

Il gruppo consiliare ritiene fallimentare la decisione e chiede un passo indietro all'amministrazione Russo.

"È’ arrivato il momento. Dopo dieci mesi circa dalla chiusura il bilancio di questa decisione è palesemente negativo - dicono Orsi e Giaccardi - Visto che non lo fa la Giunta lo chiediamo noi, Daniela Giaccardi ed io, come gruppo PensieroLibero abbiamo depositato una mozione firmata da gran parte delle Opposizioni, con cui chiediamo la revoca della delibera nella parte in cui chiude questo tratto di strada. Comunque la si pensi in generale, la chiusura di questa via è stato un fallimento. Occorre un bagno di umiltà, ammettere che si è sbagliato, cosa che capita a tutti, e tornare indietro. Ci sarà un mese di tempo fino al prossimo consiglio comunale Per sviluppare il dibattito in città. Ma intanto occorreva muoversi".