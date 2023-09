"Racconti di cornamusa ...antichi suoni dell’aria": il 1° ottobre Fabio Rinaudo in concerto a Carcare

Lo spettacolo porterà all’attenzione del pubblico, attraverso musiche e brevi racconti, il lungo percorso che la cornamusa ha compiuto in più di 2000 anni di vita. Il repertorio musicale presenterà melodie appartenenti sia al mondo del medioevo e del rinascimento per arrivare al barocco e alle melodie della tradizione musicale irlandese.

Fabio Rinaudo: da oltre 35anni è attento studioso ed interprete della cornamusa, in particolare della Uilleann Pipes, la cornamusa irlandese, e della cornamusa del centro Francia, la Musette bourbonnaise. La sua attenzione si rivolge allo studio della musica tradizionale irlandese, nord italiana e del centro Francia ed alla musica antica. Nella sua carriera ha all’attivo oltre tremila concerti in Italia ed in Europa, ha inciso per prestigiose radio nazionali e partecipato a più di 90 incisioni discografiche. È il fondatore del gruppo di musica irlandese Birkin Tree, la band italiana di musica irlandese più famosa in Europa, e dei già Liguriani, ora Cantegua, ensemble di musica tradizionale ligure e piemontese.