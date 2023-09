Dalla Francia fino a Roma, la maratona per salvare Naël fa tappa a Santo Stefano, Valleggia e Genova

Da Montpellier, in Francia, fino a Roma: 1200 km di maratona, passando anche per 5 località liguri, Santo Stefano al Mare, Valleggia, Genova Sampierdarena, Levanto e La Spezia, volta a reperire fondi per la ricerca su un tumore infantile, il glioma infiltrante del tronco encefalico, da cui è affetto anche Naël.

Naël è un bambino francese che si è ammalato all’età di 9 anni, ma ora ha una speranza: si chiama Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il bimbo, che oggi ha 11 anni, è affetto da questa tipologia di tumore infantile giudicato incurabile in patria, ora però potrà sottoporsi a una terapia innovativa, praticata attualmente nel nosocomio romano.

È il papà di Naël che lo affianca in questa lotta, l’ex campione di rugby francese Cyrille Vaillant, che, per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia troppo sottovalutata e dare speranza a tanti bambini che ne soffrono, ha deciso di scendere personalmente in campo fondando l’associazione ‘Une course pour Naël’ (una corsa per Naël, ndr) a cui hanno aderito numerosi campioni ed ex campioni del rugby, tra cui l’ex star italiana Andrea Lo Cicero, che figura tra gli sponsor di questa campagna di sensibilizzazione.

Parallelamente, il papà di Naël ha dato vita anche alla maratona di solidarietà da Montepellier fino a Roma, che lo sta vedendo impegnato proprio in questi giorni e che si concluderà il prossimo 13 ottobre.

Vaillant è arrivato a Valleggia il 27 settembre, è ripartito il 28, e da ieri si trova a Genova Sampierdarena, da dove oggi ripartirà per Levanto e per toccare l’ultima tappa ligure a La Spezia il 1 ottobre.

Naël, a Roma, si sottoporrà a una terapia rivoluzionaria e sperimentale, un protocollo innovativo, il primo in Italia, all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Per informazioni sulle iniziative e per aderire alla raccolta fondi www.unecoursepournael.fr

In gallery tutte le tappe dalla maratona.