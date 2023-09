Ex Savam, Mai (Lega): "Presto un tavolo per il recupero e la valorizzazione delle aree"

“L’Assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, ha dato la disponibilità a istituire un tavolo regionale con tutti i soggetti interessati per verificare la possibilità di trovare eventuali soluzioni per il recupero e la valorizzazione delle aree ex Savam. Ha dunque accolto quanto avevo richiesto nel documento che ho depositato in Consiglio regionale dove chiedevo l’apertura del ‘Tavolo Altare’". Lo dichiara in una nota il Capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Stefano Mai.

"La Val Bormida e Altare non possono più sostenere questa situazione. Ne è dimostrazione la manifestazione che questa mattina ha portato i cittadini a protestare nei pressi del municipio contro la chiusura, avvenuta un anno fa, di via XXV Aprile e via Cesio, per rischio crollo della fabbrica, con un paese che di fatto è rimasto tagliato in due".

"Spero che dal tavolo di confronto tra Comune, società Città del Vetro, Sovrintendenza, Università di Genova, e gli Assessorati Regionali Ambiente, Urbanistica, Sviluppo Economico, Cultura e Sviluppo dell’Entroterra, si riesca a individuare una strada per sviluppare un serio e sostenibile progetto di recupero e valorizzazione dell’intera area, e contestualmente far partire i lavori di messa in sicurezza del sito che porterebbero alla riapertura della viabilità e a dare una visione concreta del futuro dell’ex vetreria”, conclude Mai.