Trimestre anti-inflazione, prezzi ribassati: la lista dei negozi, dei supermercati e delle farmacie che fanno sconti a Savona [L'ELENCO]

Ridurre i prezzi, per combattere l’inflazione e abbattere lo scontrino della spesa.

E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa “trimestre anti-inflazione” lanciata dal Governo, attiva a partire da oggi fino al 31 dicembre 2023, che prevede lo sconto in supermercati, negozi e farmacie dei prodotti (circa 300), i cui prezzi scenderanno fino al 10%.

Trimestre anti-inflazione: cos’è e come funziona

Negli scaffali si potranno acquistare beni di prima necessità come pane, carne, frutta, latte, ma anche detersivi o altro genere di prodotti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha pensato di applicare un bollino con un carrello tricolore e la scritta “Trimestre anti - inflazione” per rendere riconoscibile lo sconto e l’iniziativa. Le offerte sono anche valide per prodotti di fascia medio-alta.

Trimestre anti-inflazione: l’elenco dei negozi in provincia di Savona

Per capire quale negozio, supermercato e farmacia, più vicino alle nostre abitazioni aderisce all’iniziativa e permette così di fare una spesa “calmierata”, è possibile consultare l’elenco QUI o, in alternativa, nel documento allegato al fondo dell'articolo.