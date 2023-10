Allarme lupi, a Sassello sale la paura: organizzato un sopralluogo da Regione Liguria

A Sassello sale di giorno in giorno la paura per la sempre maggior confidenza dimostrata dai branchi verso l'uomo e l'abitato. Informato dai cittadini, il consigliere Bozzano ha quindi invitato a Sassello il vicepresidente Alessandro Piana, delegato all'Agricoltura, per incontrare gli abitanti e fare il punto sulla situazione.

"Ormai la preoccupazione non è solo per le attività produttive - commenta Bozzano - l'allarme è ora anche sociale. Ringrazio il vicepresidente Piana della disponibilità dimostrata, rispondendo subito al mio invito di recarsi sui luoghi. E' necessario intervenire con una nuova regolamentazione, a tutela dei cittadini e per evitare di perdere altri giovani dal lavoro in fattoria. Molti allevatori stanno già rinunciando a portare gli animali al pascolo, ma tenerli in stalla non può essere la soluzione e non rispetta il benessere animale. Il vicepresidente porterà l'argomento all'attenzione del Ministero".

"Stiamo facendo sopralluoghi a seguito degli ultimi eventi di predazione e degli avvistamenti costanti - spiega il vicepresidente Piana -, sempre più frequentemente nei centri abitati come segnala anche la cronaca locale. Il lupo ha modificato nel tempo i suoi comportamenti: tutto comincia con la presenza sul territorio di lupi confidenti, come nel caso di Sassello. La situazione va monitorata con attenzione, per tranquillizzare la popolazione sia per minimizzare i danni prodotti dalle predazioni, non solo rifondendoli ma soprattutto per prevenirli ed operare in modo che non vi siano turbative per le attività locali".

Dopo il tavolo tecnico in Comune, con il sindaco Marco Dabove, i tecnici regionali e diversi esponenti di categoria, l'assessore Piana e il consigliere Bozzano hanno quindi ascoltato le testimonianze di allevatori e abitanti che hanno toccato con mano le conseguenze della sempre maggior vicinanza del lupo all'abitato, tra vitelli sgozzati, gatti sbranati, cani aggrediti e cittadini ormai terrorizzati. "Non si contano più le uccisioni di animali, anche domestici - racconta il sindaco Dabove - Sei capre sono state uccise solo l'altro giorno. ùabbiamo avuto turisti che hanno lasciato Sassello per la presenza dei lupi. Gli abitanti hanno paura di lasciar giocare i bambini in giardino. Ringrazio fortemente Bozzano e Piana per aver risposto alle nostre richieste ed essersi dimostrati disponibili al confronto con il territorio, augurandoci di poter partire presto con azioni di contrasto del fenomeno".

"Non era mai successo che arrivassero a divorare un vitello - aggiunge Franco Orsi, produttore e responsabile di zona di Coldiretti - Qui siamo abituati, conosciamo il lupo, ma mai è arrivato così vicino alle case, mai hanno dimostrato così confidenza, fino a spingersi sulle nostre soglie. Confidiamo in una soluzione".

"I branchi sono raddoppiati - precisa Daniele Buschiazzo, presidente del Parco del Beigua - abbiamo numeri ben diversi da 10 anni fa. Oltre a intervenire con prevenzione e risarcimenti, è necessario lavorare sul Piano nazionale dei lupi".

Intervenire prima che capiti il peggio è la richiesta di Antonio Ciotta, direttore Coldiretti Savona: "La risarcibilità non può essere la soluzione, serve un piano di tutela dell'essere umano e dell'attività dell'allevatore. Prima o poi l'incidente accadrà, dobbiamo intervenire prima".

"Come amministrazione regionale - conclude il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana - stiamo studiando diverse azioni di supporto, nello specifico misure dissuasive e di protezione. Disporre una rete di monitoraggio efficiente, inoltre, ci aiuterà a coordinarci tra Enti e tra le diverse regioni".