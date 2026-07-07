Regione, Forza Italia rinnova i vertici del gruppo consiliare: Vaccarezza nuovo capogruppo, Bagnasco vice

ambio ai vertici del gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Liguria. Questa mattina, martedì 7 luglio, l'assemblea del Gruppo Consiliare Forza Italia Berlusconi si è riunita nella sede di via Fieschi per definire la nuova squadra e rilanciare l'attività politica.

Alla riunione hanno preso parte i consiglieri regionali Carlo Bagnasco, Chiara Cerri e Angelo Vaccarezza, insieme agli assessori regionali Claudia Morich e Marco Scajola.

Il passaggio di consegne è avvenuto all'unanimità, in linea con quanto annunciato durante il congresso regionale di Forza Italia dello scorso 4 luglio. Carlo Bagnasco ha rassegnato le dimissioni da capogruppo, incarico ricoperto fino a oggi, ricevendo il ringraziamento dell'assemblea per il lavoro svolto.

Contestualmente, Chiara Cerri ha lasciato il ruolo di vicecapogruppo, che è stato affidato proprio a Bagnasco. La consigliera continuerà a ricoprire l'incarico di presidente della IV Commissione consiliare Territorio e Ambiente. Confermato, inoltre, Marco Scajola nel ruolo di capo delegazione di Forza Italia in Giunta regionale.

L'assemblea ha quindi eletto all'unanimità Angelo Vaccarezza come nuovo capogruppo.

Il neoeletto capogruppo, d'intesa con Carlo Bagnasco e Chiara Cerri, ha confermato "la volontà di proseguire a testa bassa e con ancora più determinazione il lavoro legislativo e politico sul territorio. L'impegno per i cittadini liguri e il sostegno alla coalizione di governo regionale rimangono saldi e vigili, con l'obiettivo di dare risposte concrete alle sfide che attendono la Liguria".