Aurelia bis, al via le indagini del terreno per fare la progettazione del tratto tra corso Ricci e il casello autostradale

Si lavora con i primi sondaggi del terreno per avviare la progettazione del tratto mancante dell'Aurelia Bis ,completando il tracciato fino al casello autostradale do Legino.

Geoserving è la società incaricata da Anas per fare il sondaggio geognostico, cioè i carotaggi e le prove fatte che permettono di analizzare il suolo in profondità per conoscerne le caratteristiche per futura la realizzazione del tratto di Aurelia Bis tra corso Ricci e il casello autostradale di Legino.

I sondaggi riguardano le parti di via Delle Ferriere, via Fratelli Rey e Nostra Signora del Monte, a partire da oggi e dureranno fino al 14 ottobre. In questi giorni, nella fascia oraria dalle 8 sino alle ore 18 come le vie saranno interessate dai rilievi in particolare: per la durata di giorni 4 in via delle Ferriere (area verde pubblico in uso alla società di Tiro con l'Arco), per cinque giorni in via Fratelli Rey (area in uso a parcheggio pubblico) e per quattro giorni in Via Nostra Signora Del Monte (area verde).

Dei tre tracciati ipotizzati quindi quello sul quale si concentrerebbe l'attenzione è il percorso in galleria con uscita in via Caravaggio, tra l'anello per andare sull'A6 e i tornanti per raggiungere via Madonna del Monte e via Bonini.

"Non c'è ancora un progetto per quel tratto ma Anas sta lavorando per farei primi rilievi che ne sono alla base della futura progettazione- spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi - Domani avremo una riunione con Anas per fare il punto e per avere ulteriori informazioni". Il percorso che sbuca in via Caravaggio è ritenuto quello più funzionale tra i tracciati proposti perchè non comporta espropri ed esce in vicina al casello.