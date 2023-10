A Finalborgo arriva "Aspettando Aspettando KN.IT 2024", un’edizione speciale del festival italiano del lavoro a maglia

Sabato 7 e domenica 8 ottobre arriva a Finalborgo “Aspettando KN.IT 2024”, edizione speciale del festival italiano per chi lavora a maglia, ama i filati e tutti i prodotti connessi, con un’attenzione particolare al “made in Italy”, organizzato ogni due anni dall’associazione KnitViktim ETS.

Per due giorni, il Complesso monumentale di Santa Caterina ospiterà un ricco programma con una quindicina di iniziative, tra corsi, presentazioni, conferenze e attività dedicate agli appassionati di lavoro a maglia, ma anche a chi per la prima volta si avvicina con curiosità a questo mondo. Inaugurazione ufficiale sabato 7 ottobre alle 9 nei Chiostri di Santa Caterina.

Insieme ai numerosi workshop, per imparare o perfezionare varie tecniche di maglia o specifici modelli – su prenotazione e a numero chiuso (i biglietti si acquistano online qui) – sarà inoltre presente una selezionatissima mostra mercato del filato artigianale e degli accessori per la maglia, a ingresso libero. Con una ventina di espositori selezionati, provenienti da piccole produzioni italiane, qui si potranno scoprire filati pregiati e accessori al di fuori dei circuiti di massa e sostenere con i propri acquisti l'artigianato italiano di qualità.

In collaborazione con l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), il festival dedica infatti spazio e attenzione al Mese Rosa della Prevenzione del Tumore al Seno. Attività speciali tra benessere e solidarietà saranno organizzate per sensibilizzare il pubblico e contribuire alla raccolta fondi. Tre le iniziative organizzate in collaborazione con la Polisportiva del Finale A.S.D - tra Zumba Party in Pink (7 ottobre – dalle 17 alle 18.30), Kinorenma e tecniche di respirazione e d’incremento dell’energia, rilassamento, meditazione (7 ottobre – dalle 8 alle 8.45) e Taijiquan (8 ottobre dalle 8 alle 8.45) - oltre a una lotteria di beneficenza. Ospite dell’evento sarà infine l’associazione "Cuore di Coppe", sezione italiana di Knitted Knockers, che offre gratuitamente protesi lavorato a maglia e uncinetto a donne che hanno subito mastectomia o lumpectomia.

Con corsi per principianti assoluti e per persone esperte e tante attività per gli accompagnatori e i semplici curiosi, KN.IT è un luogo aperto e accogliente anche soltanto per una breve visita. Una formula di successo, come confermano i risultati dell’ultima edizione che, a Lonigo (VI), ha visto la partecipazione di oltre 350 visitatori unici con 700 biglietti venduti per 28 attività, tra corsi e presentazioni.

Con la sua bellezza senza tempo e la vocazione all’artigianato di qualità delle sue tante botteghe, Finalborgo è cornice ideale per questo grande evento dedicato agli appassionati del “fatto a mano”.