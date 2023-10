Camion prende fuoco ad Alassio: attimi di paura in via Gastaldi (VIDEO)

Intorno all'ora di pranzo, i vigili del fuoco sono stati mobilitati per fronteggiare un incendio che ha coinvolto un camion in via Gastaldi ad Alassio.

Il rogo, secondo quanto riferito, avrebbe interessato la cabina del mezzo pesante. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la viabilità ha subito dei disagi.

Le fiamme, grazie al pronto intervento, sono state domate senza particolari problemi. Le cause sono ancora in via di accertamento. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per regolare il traffico.