De Vecchi: "Sestri Levante ringrazia Carcare, restaurerà lo stadio 'Sivori' con i fondi della passerella"

"Il comune di Sestri Levante ringrazia Carcare" . Attraverso i social, il consigliere di opposizione Christian De Vecchi ha lanciato una stoccata al sindaco Rodolfo Mirri. Oggetto del contendere? La decisione da parte dell'amministrazione comunale valbormidese di rinunciare ai fondi per la passerella sul fiume Bormida.

"Gli stessi euro, verranno integralmente destinati, come da regolamento, ad un altro ente pubblico, 'nel nostro caso', il comune di Sestri Levante, situato in provincia di Genova, ne beneficerà per adeguare lo stadio "G. Sivori" alle normative del calcio professionistico", conclude con un filo di sarcasmo il consigliere De Vecchi.