Pietra, dopo quasi 70 anni "Il Cantinone" cambia proprietà

Lo scorso 30 settembre a Pietra Ligure è stata una giornata speciale per uno storico locale di Pietra Ligure: la "Bottiglieria Levo Giovanni Battista" di via Nunzio Cesare Regina ha infatti concluso la sua attività passando il testimone ad una nuova gestione.

Una avventura iniziata nel 1954 con il nome di "Bottiglieria Ferraris Michelina", che ha poi assunto nel 1994 la denominazione del figlio con cui è arrivata fino ai giorni nostri. Conosciuto come "Il Cantinone", lo storico esercizio pietrese ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per la cittadinanza: un luogo dove incontrarsi per discutere di tutto e un po', sorseggiando un buon bicchiere di vino ma non solo.