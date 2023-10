Savona, Assonautica all'evento “Un'onda in darsena” per avvicinare alla nautica le nuove generazioni

“Un’onda in darsena”: l'evento si è svolto sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre a Savona. Due giorni per portare l'attenzione sulla nautica, per promuovere il settore, per parlare dei futuri cambiamenti all'interno del porto di Savona e nel territorio che lo circonda. Nei vari stand imbarcazioni, motori marini, attrezzature per la manutenzione delle imbarcazioni e per la sicurezza in mare, servizi legali, servizi assicurativi, era presente anche lo stand della Guardia Costiera.

La nautica è stata il filo conduttore intorno al quale ha ruotato un programma ricco di attrattive per i visitatori di ogni età. Musica, yoga, danza, laboratori per bambini Assonautica, presente con diversi soci volontari, con il suo laboratorio di nodi marinareschi ha rivolto l'attenzione principalmente ai bambini ed ai ragazzi.

L'affluenza allo stand è stata notevole, i nodi marinari sono un'attrattiva e possono rappresentare un primo passo verso il mondo della nautica. I visitatori hanno avuto l'opportunità di conoscere le varie attività dell'associazione rivolte al Territorio e di ottenere contatti per prossime collaborazioni legate all'ambiente scolastico.

Sono state due giornate proficue per Assonautica, che ringrazia gli organizzatori dell'evento per l'invito ed i soci che hanno reso possibile la partecipazione. “Grazie anche ai tanti bambini che si sono avvicendati per imparare i nodi marinari. Siete stati tutti bravissimi!”.