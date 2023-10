Segretario generale in Provincia, nominata Concetta Orlando come supplente a scavalco

E' pronta la nomina del segretario generale della Provincia, come supplente a scavalco, che dovrà sostituire Giulia Colangelo, coinvolta nell'inchiesta dei presunti concorsi truccati e maltrattamenti al personale.

Il Prefetto di Genova ha firmato il decreto prefettizio per la nomina di Concetta Orlando, 55 anni, Laurea in Giurisprudenza con 110 e Lode all'Università di Messina, un master alla Bocconi. Attualmente è segretario generale nella città metropolitana di Genova, con esperienza di segretario generale prima a Lavagna, Sanremo, Chiavari e con incarichi ricoperti anche in alcune località del Piemonte.

"A seguito delle attività svolte in questi giorni- spiega il presidente di Palazzo Nervi Olivieri - grazie al preziosissimo supporto delle Prefetture di Savona e Genova, abbiamo ricevuto formale comunicazione dell'avvenuta nomina della Dottoressa Concetta Orlando, attualmente titolare del ruolo di Segretario Generale del Comune di Genova, come supplente Segretario Generale della Provincia di Savona".

"Si tratta di passaggio e adempimento fondamentale - prosegue Olivieri - al quale si è immediatamente lavorato nel delicato contesto nel quale ci troviamo e per il quale ringrazio, anzitutto personalmente, il Prefetto di Savona Dottor Enrico Gullotto, il Prefetto di Genova Dottor Renato Franceschelli, le loro Strutture che dal primo momento ci hanno supportato, la Dottoressa Concetta Orlando, nonché quali titolari del rapporto di Segreteria Generale in essere il Sindaco di Genova Dottor Marco Bucci e tutta l'amministrazione del capoluogo per la disponibilità concessa".

Si tratta di obiettivo prioritario per il quale ci siamo e mi sono impegnati al massimo da subito, lavoreremo immediatamente nel merito per dare seguito all'azione amministrativa dell'Ente senza alcuna interruzione.

Domani Orlando sarà in Provincia mentre nei prossimi giorni dovrebbe essere convocato il Consiglio provinciale, dove è previsto il "chiarimento" tra Olivieri e i suoi alleati di centrosinistra, che sarebbero intenzionati a chiudere l'esperienza con Cambiamo.