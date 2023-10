Albissola: sold out per la serata a tema della Pignatta Rossa. Il menù sarà riproposto il 26 ottobre per venire incontro alle numerose richieste (FOTO)

La chef della Pignatta Rossa Artrattoria di Albissola ancora una volta ha sorpreso ed incantato con un menù raffinato, gustoso e basato su ingredienti freschi e di alta qualità. Tiziana Piras è una chef talentuosa e attenta alle tradizioni.

Di origine sarda, vive da anni in Liguria, dove ha sviluppato una cucina deliziosa caratterizzata da un intreccio unico, una fusion ispirata alle tradizioni di entrambe le regioni ed arricchita da prodotti particolari come i fiori e/o i piccoli frutti.

Il menù comprendeva il piatto con cui si è conquistata un meritato primo posto nel contest dedicato ai piccoli frutti e promosso da Ortofruit in collaborazione con i Ristoranti della Tavolozza.

Alla serata ha partecipato anche il giornalista Claudio Porchia, che ha illustrato i piatti del menù ed in particolare ha presentato il Nergi, un piccolo frutto conosciuto anche come mini kiwi, ma più piccolo e dalla buccia liscia, un superfood con caratteristiche interessanti grazie all’alto contenuto di vitamine di fibre e un ridotto apporto calorico.

Nel piatto preparato da Tiziana, il Nergi ha conferito una nota gradevole di acidità che legava e metteva in equilibrio la tartare di crudo locale con la fregola cotta nel brodo di pesce. A questo link trovate la ricetta.

Questo il menù della serata, dove ogni piatto è stato accompagnato dagli ottimi vini rossi della cantina di Alice Bel Colle, preceduti da un Alta Langa di grande raffinatezza. I vini sono stati presentati da Daniele Bianco, enologo e rappresentante della cantina.

Polpettine di carne fritta con salsa verde abbinata alle bollicine Alta Langa

Sformatino di verdure con crema al Castelmagno e Barbera d'Asti DOC "Al Caso'"

Fregola risottata alla curcuma con tartare di pescato e Nergi, il piatto con cui la chef ha vinto il contest dedicato ai piccoli frutti abbinato al Brachetto d'Acqui DOCG

Petto d'anatra arrosto con mele e castagne con Dolcetto d' Acqui doc "Coste di Murian"

Dessert con dolcetti sardi e Brachetto d'Acqui dolce

Al termine come ricordo della serata sono state consegnate ai due relatori due splendide opere d'arte, siamo in una ArtTrattoria, realizzate in ceramica dalll'artista Giacomo Lusso: un piatto ed una bottiglia di garnde pregio.

Poiché è stato impossibile rispondere a tutte le richieste di partecipazione alla serata, lo stesso menù sarà riproposto il prossimo 26 ottobre sempre allo stesso orario ore 20.00.

Ricordiamo inoltre che sono previste altre serate a tema giovedì 16 novembre con i fiori eduli dell’azienda Ravera Bio di Albenga con i vini della Cantina Maffone di Pieve di teco e martedì 5 dicembre con una serata dedicata ai sapori della tradizione ligure abbinati ai vini della cantina Masseretti di Albenga. Info e prenotazioni al numero 349 5465722.

La Pignatta Rossa è inserita fra i Ristoranti della Tavolozza si trova ad Albissola Marina in via Italia al numero 55, a pochi minuti dal casello dell’autostrada, Aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, a pranzo e cena. Dispone anche di una vivace pagina Facebook dove potete trovare informazioni sulle novità nel menù, le serate a tema e gli artisti, che espongono le loro opere.