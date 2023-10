Taglio del nastro per la nuova strada Pianazzo di Giustenice - Ca Lodi - Ranzi di Pietra Ligure: "Un'opera importante per tutta la Val Maremola" (FOTO e VIDEO)

Un nuovo collegamento tra Giustenice e la frazione di Ranzi a Pietra Ligure, a due passi dal casello autostradale pietrese. È stata inaugurata questa mattina, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio, la nuova strada di collegamento frazione Pianazzo di Giustenice - Ca Lodi - Ranzi di Pietra Ligure.

Il taglio del nastro, avvenuto in un punto panoramico della strada intercomunale che si sviluppa per gran parte nel territorio di Giustenice e per un breve tratto su quello di Pietra, ha così ufficializzato l'innesto di una importante arteria per la viabilità della Val Maremola.

Per l'occasione erano presenti l'onorevole Francesco Bruzzone, il consigliere regionale Brunello Brunetto in rappresentanza di Regione Liguria, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri oltre a diversi amministratori del comprensorio.

"Un'opera molto importante non solo per il Comune di Giustenice ma per tutta la Val Maremola e tutto il comprensorio che ne potrà usufruire anche a livello di turismo, di outdoor - ha spiegato Mauro Boetto, sindaco di Giustenice - Un'opera che ha avuto negli ultimi anni un'accelerazione grazie a importanti finanziamenti, sia regionali che ministeriali, che ci hanno permesso proprio nella giornata di oggi di completare il tutto e potere inaugurare questa strada molto molto importante per la nostra realtà territoriale".

"Purtroppo negli ultimi anni molte risorse sono state utilizzate per sistemare danni strutturali di strade che sono state colpite da eventi alluvionali molto intensi - ha aggiunto Boetto - Questa invece è un'opera che è riuscita, all'interno di questo percorso molto difficile, a reperire risorse per portarla al termine. La nuova strada ha non solo risvolti positivi per diminuire quello che è il traffico sulla viabilità normale, ma anche dal punto di vista della sicurezza: permette di poter avere un'ulteriore via di fuga dalla realtà di Giustenice".

L'iter che ha portato all'inaugurazione odierna affonda le sue radici nei primi anni 2000, diverse dunque le amministrazioni di Giustenice che si sono succedute negli anni affrontando la pratica. Proprio per questo motivo, oltre all'attuale sindaco Boetto, erano presenti anche i primi cittadini del passato Giuseppe Morro e Ivano Rozzi ed è stato ricordato dai presenti anche l'ex sindaco Giordano Serrato Lazzaro scomparso nel 2012.

Tra gli effetti concreti della nuova strada anche un rapido collegamento tra Giustenice e il casello dell'autostrada di Pietra Ligure.