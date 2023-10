Lavori di via Santuario a Finale, oggi e domani riaperta la strada con un unico senso di marcia in direzione mare

Per il weekend il Comune ha deciso di aprire la strada alle auto, nel senso unico di marcia in uscita a dal rione in direzione mare. La Chiusura dalle 8,30 alle 18 circa tornerà da lunedì fino a venerdì, mentre nei weekend ci sarà la riapertura.

Il cantiere di via Santuario è finalizzato al completamento della rete fognaria (compreso gli allacci delle utenze) e al termine dei lavori verrà rifatto anche il manto stradale. I lavori sono iniziati il 9 ottobre con chiusura prevista per venerdì 27 ottobre dalle 8.30 alle 18.30.

Prima e dopo tali orari, la viabilità è regolata con uscita dal rione lungo la via oggetto di intervento direzione mare. Ingresso al rione da via Drione.La viabilità alternativa sarà la stessa a utilizzata ad aprile e maggio. Via Castelli/via Belvedere e via Caviglia per uscire dal rione, Via Drione per entrarvi.

Il cantiere avviato lo scorso aprile aveva subito rallentamenti in seguito ad importanti ritrovi archeologici. Sospeso il 31 maggio per l’intensificazione dei flussi turistici, ora viene ripreso per il suo completamento.