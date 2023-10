Ritorno al passato con il libro "La camera segreta del Palazzo Scarampi di Cairo Montenotte"

Venerdì 20 ottobre alle 20,30, presso la Biblioteca Civica "F.C. Rossi" di Cairo, verrà presentato il libro "La camera segreta del Palazzo Scarampi di Cairo Montenotte" opera prima dell'Avvocato Delfi Prampolini.

Il libro, edito da Carta Bianca, è interamente dedicato alla città di Cairo e al suo splendido centro storico, in cui si celano affascinanti tracce del passato che vengono ripercorse dall'autore attraverso un'analisi approfondita, documentata con dovizia di riferimenti. Delfi Prampolini si sofferma in particolare sugli aspetti storico-giuridici legati alla nascita del Comune di Cairo in epoca medievale.

Ma non mancano, nel testo, svariati aneddoti e curiosità sulla storia e sul folclore locale — sconosciute alla maggior parte dei cairesi — che sproneranno il lettore ad addentrarsi nelle vie del borgo con maggiore interesse e una rinnovata attenzione.

La visita alla "camera segreta", corredata dalle indicazioni fornite dall'autore circa il suo utilizzo in epoca tardo-medievale, sarà il momento clou di una serata alla scoperta dei tesori nascosti del territorio.