Sat, firmato in Provincia il contratto per il servizio di raccolta rifiuti di 65 Comuni

La Provincia ha firmato il contratto per affidare il servizio della gestione dei rifiuti di 65 Comuni del territorio, nell'ambito dell'Ato Savonese dei rifiuti. Sono esclusi il Comune di Savona che ha un Ato proprio, con Seas, e quelli di Andora, Testico e Stellanello che sono ricompresi nell’Ato imperiese.

Per Sat si tratta della gestione di un servizio che vale circa 55 milioni di euro all'anno. Sono 800 milioni di euro nei 15 anni previsti per l'affidamento in house provinding alla società pubblica, che ha il Comune di Vado come socio di maggioranza.

"La giornata di oggi segna un momento di grande importanza per l'amministrazione e la gestione del Territorio provinciale savonese- spiega Olivieri - Dopo anni di impegno da parte di tanti in diversi ruoli e di notevoli risorse, questa mattina, sabato 14 ottobre, in Provincia è stato sottoscritto con S.A.T. Spa il contratto per la gestione della raccolta dei rifiuti per il bacino provinciale".

"Si tratta del contratto quadro della durata di 15 anni, al quale faranno riferimento i 65 contratti che ogni Comune siglerà per la gestione del servizio nel proprio Territorio. Questo è un passo concreto di estrema rilevanza per la gestione di un servizio fondamentale per le Comunità, le imprese, tutto il sistema socio-economico, con un grande impatto sotto il profilo occupazionale, soprattutto in un momento così complesso, reso possibile grazie all'eccezionale reattività della Nostra Struttura e dell'Ente tutto, che continua a operare a pieno regime per soddisfare le esigenze dei 69 Comuni e delle loro Comunità".