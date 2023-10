La rottura si è verificata nella notte e la condotta interessata è una delle principali tubazioni cittadine, in via Grondona , nella parte vicina a corso Svizzera.

Sono intervenuti subito i vigili del fuoco e i tecnici di Ireti, che si sono messi immediatamente al lavoro per riparare il guasto. Sul posto è arrivata anche la polizia stradale per delimitare l'area e la viabilità della strada in parte allagata, mentre i tecnici dell'acquedotto intervenivano sulle tubazioni.