Cronaca | 28 gennaio 2026, 10:18

Millesimo, incidente sulla Sp 339: due auto coinvolte, un ferito

Un uomo di 50 anni è stato trasportato in codice giallo al San Paolo

Questa mattina, lungo la Sp 339 nel tratto compreso tra Millesimo e Cengio, si è verificato un incidente stradale. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 6 e le squadre di pronto intervento si sono subito attivate.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto due automobili. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Carcare e l’automedica.

Un uomo di circa 50 anni è stato portato in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona. Le sue condizioni non sembrano gravi. Il conducente alla guida dell'altra auto ha rifiutato il trasporto in ospedale. 

