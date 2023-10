Provincia: Pd e Azione consegnano le deleghe e si preparano per il consiglio di mercoledì

I consiglieri di Uniti per la Provincia, la lista di centrosinistra che ha appoggiato Cambiamo per la candidatura di Olivieri alle ultime elezioni della presidenza di Palazzo Nervi, hanno consegnato le deleghe.

Sono quelle di Massimo Niero vice presidente con delega alle Società Partecipate; Marisa Ghersi per il Trasporto Pubblico Locale eMaria Adele Taramasso per Edilizia Scolastica ed Energie Rinnovabili. Tra i consiglieri di Uniti per la Provincia , che vede insieme Pd, Azione e Sinistra Italiana, c'è anche Nadia Ottonello che però non ha accettato nessuna delega.

Con la consegna delle deleghe si ufficializza la rottura, annunciata ormai da giorni, tra Cambiamo e il centrosinistra che si pone all'opposizione. Nel frattempo Pd, Azione e Sinistra Italiana stanno lavorando ad un documento congiunto da presentare al consiglio provinciale di mercoledì.

La sfiducia al presidente non è possibile nell'ente Provincia della riforma Delrio, si tratterebbe di una mozione per “stanare” Olivieri , chiedendogli di prendere una posizione netta sui temi che stanno dividendo la politica e che hanno scatenato un movimento di critiche e contestazioni popolari.

Il rigassificatore e del inceneritore, interventi d'impatto sul territorio che il centrosinistra condanna perché “caduti dall'alto” e presentati o annunciati senza una condivisione con chi, come i Comuni, il territorio lo vive e lo guida. Sul rigassificatore, in particolare, Olivieri è accusato dai partiti di Uniti per la Provincia di non aver preso nessuna posizione.

Nell'incontro a Palazzo Nervi con il Commissario Toti è stato il sindaco di Savona Marco Russo ad attaccarlo più duramente, dicendogli “non sei agente della Regione sul territorio”.

Intanto Lega e Fratelli d'Italia e Forza Italia, che alle elezioni avevano candidato il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, ma che in enti come la regione governano insieme, hanno dichiarato che resteranno all'opposizione, votando caso per caso. Ma da loro potrebbe arrivare una “stampella”ad Olivieri anche se con il mal di pancia di qualche sindaco o consigliere.