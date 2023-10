Finale, in arrivo una nuova area di parcheggio tra via Abba e via Dante: previsti 50 posteggi

Una cinquantina di nuovi posti auto da mettere a disposizione degli utenti della strada per recuperare quelli che verranno invece persi con la riqualificazione di via Dante e l'installazione della pista ciclabile.

Questa l'ultima idea pronta a diventare realtà da parte della giunta Frascherelli che, nell'ultimo Consiglio Comunale, ha approvato tra le altre variazioni di bilancio una maggior spesa di 300mila euro per acquistare l'area.

Precisamente si tratta di un terreno attualmente di proprietà di privati che ne hanno avviato il recupero nei mesi scorsi rimuovendo alcuni vecchi manufatti, posto tra via Cesare Abba, via Dante e via del Cigno.

"Stiamo lavorando da tempo con la proprietà a un'intesa per l'acquisizione dell'intera area in modo che questa possa diventare, una volta sistemata anche con del verde e alcune alberature, funzionale a tutta la zona" spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi.

"Questa è solo una prima somma stanziata è utile a completare la compravendita e iniziare ad avviare il percorso di rifacimento dell'area - continua - Stiamo attendendo la perizia di stima del valore delle aree con un tecnico esterno, attesa nei prossimi giorni, dopodiché procederemo all'acquisizione e alla manutenzione straordinaria che richiederà ulteriori fondi".

"Questo però testimonia la volontà di procedere a questo investimento che sarà utile e funzionale all'intera città e a quelle due aree circostanti che sappiamo essere densamente abitate" chiosa Guzzi.