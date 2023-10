Varazze, approvato il progetto definitivo della pista di pattinaggio in località Salice

Una bella notizia per il mondo dello sport cittadino in arrivo dall’Amministrazione comunale di Varazze.

La giunta, infatti, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della pista di pattinaggio in località Salice mantenendo così fede agli impegni assunti nelle previsioni del programma di mandato.

“Dopo tanti anni di attesa l’Amministrazione ha finalmente dato una duplice risposta alla Città attesa da troppo tempo oramai.

La prima è la destinazione d’uso di un’area che nel corso degli ultimi 30 anni ha visto svariate ipotesi di utilizzo, mentre la seconda è la risposta ad una esigenza sportiva della Città di Varazze ma non solo.

Infatti, la realizzazione di una pista di pattinaggio cittadina, centrale rispetto al territorio regionale e vicina alle regioni del Settentrione, oltre a dare la giusta risposta alle Associazioni Sportive del territorio, potrà aprire le porte a diversi scenari ed eventi sia a livello regionale che nazionale” - interviene il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici.

Il progetto definitivo complessivo prevede, inserendo anche le previsioni del piano regolatore, la suddivisione dello stesso in 3 lotti funzionali dove, oltre alla pista di pattinaggio con tracciato sia in resina che in asfalto, sono previste aree destinate agli sport outdoor con una pista pump track per biciclette, skateboard e monopattini, 2 pareti da arrampicata negli angoli di nord-est e nord-ovest della struttura sportiva, parcheggi e la realizzazione di una palazzina servizi, spogliatoi ed area per eliporto.

Il primo lotto, del valore complessivo di 970 mila euro, che si concentrerà sulla realizzazione della pista, è stato oggetto di richiesta di contributo per il bando “Sport e Periferie 2023” a cura del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in caso di accoglimento, potrebbe vedere assegnato un finanziamento a fondo perduto fino a 700 mila euro.

Le progettazioni esecutive dei singoli lotti saranno affidate anche all’esito della Conferenza dei servizi che coinvolgerà tutti gli Enti interessati.

“Con l’approvazione di questo progetto stiamo dando una risposta concreta alle esigenze di una parte del mondo sportivo del nostro territorio, locale e non solo, che consentirà un ulteriore sviluppo dell’attività stessa in particolare quella legata al mondo degli sport rotellistici.

Grazie all’inserimento delle attività outdoor, sempre più attrattive e ricercate, il sito diventerà un vero e proprio polo sportivo come pochi nel panorama regionale” - termina il Sindaco di Varazze.