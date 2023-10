Albisola, la Croce Verde verso le elezioni del rinnovo del cda: lo storico presidente Vanz passa la mano

La Croce Verde di Albisola Superiore avrà un nuovo presidente e un rinnovato consiglio d'amministrazione.

Domenica 22 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 19:00, nei locali di Via dei Conradi 79, si terranno infatti le elezioni per la formazione del nuovo cda e tra i candidati dopo molti anni non è presente lo storico presidente, in carica dal giugno 2010, Wilder Vanz che passerà così la mano alla guida della pubblica assistenza albisolese, lui che è in servizio da più di 50 anni.

I candidati sono: Baiocco Giorgio; Baldi Andrea; Bertolotto Anna (consigliere uscente); Fermiano Vincenzo; Loi Alessandro; Nuara Alex; Parodi Marta; Pescio Emmanuele (CU); Pradal Cesare (CU); Proto Luca (CU); Roselli Marco; Siccardi Debora (CU); Vallerga Matteo; Vitali Luca; Zanini Delfina.