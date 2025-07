Savona, forti piogge del mattino causano allagamenti in città (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 9:53 – Allagamenti segnalati anche in via Stalingrado, via Grassi, largo Tissoni e corso Tardy & Benech. Disagi anche sull’autostrada: coda tra il bivio A10/fine complanare Savona e Albisola, in direzione Genova (dal km 44.8). Tempo di percorrenza stimato: 19 minuti (+13’).

****

Le forti piogge che si sono abbattute su Savona questa mattina, intorno alle 7:30, hanno causato numerosi disagi, con allagamenti in diverse zone della città, in particolare nelle aree più vicine al litorale.

Le criticità maggiori si sono verificate nei pressi di via XX Settembre, via Nizza, via De Amicis e nella zona di Santa Rita, dove l’acqua ha invaso alcuni androni dei palazzi. In quei punti, i tombini intasati non sono riusciti a smaltire l’intenso flusso d’acqua, provocando allagamenti su strade e marciapiedi.

Arpal segnala che "fra Finale e Savona si è formata una struttura temporalesca molto intensa, che sta facendo cadere 51.2mm/1h proprio sul capoluogo di provincia (dato in aumento). Per la giornata odierna, in attesa del bollettino con le nuove valutazioni di fine mattinata, ieri era stato previsto un richiamo umido da sudest associato al perdurare di condizioni di spiccata instabilità favorisce lo sviluppo di rovesci o temporali sparsi, più probabili tra notte e mattino sul Centro-Ponente, innescati dalla possibile formazione di una linea di convergenza tra venti da sudest e da nordovest; su tutte le zone permane una bassa probabilità di fenomeni forti. Mare localmente molto mosso sull'estremo Ponente".