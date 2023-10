Antonio Ricci, l'ingauno “spaccacuori” con la sua Striscia e i fuori onda di Giambruno

Dissacrante, ironico, controverso, pungente e ora, pure “spaccacuori”. E' la Tv bellezza e l'ingauno Antonio Ricci, che continua a fare scoop con il suo Striscia la Notizia, lo sa bene, tra le mille definizioni date del suo programma. Intrufolarsi nei “dietro le quinte” per Ricci, è un caso frequente.

Questa volta facendolo con il programma di Rete4 "Diario del giorno" (stessa “casa“ Mediaset di Striscia) ha catturato e mandato in onda, per due serate consecutive, le frasi di Giambruno che hanno messo in serio imbarazzo la Premier. Ha trasmesso le frasi pesanti e volgari e le avance del giornalista alla collega Viviana Guglielmi di Giambruno, compagno da dieci anni della premier Giorgia Meloni, che questa mattina ha annunciato la fine della loro relazione tramite social.

Ricci ha presentato agli occhi dei 3.300.000 spettatori (il 15,9% di share) che lo hanno seguito tutte le frasi di pessimo gusto di Giambruno e le sue cadute di stile. Del caso si è già data anche un'interpretazione politica, individuando quella che sarebbe una “vendetta” di Forza Italia. Il partito si è subito affrettato a chiarire che “non è un attacco politico, Ricci ha sempre avuto totale libertà per il programma”.

Da anni Striscia propone fuori onda mandando in crisi numerosi personaggi, dal mondo dello spettacolo a quello della politica. Sul programma di Antonio Ricci, da quando è nato con la prima puntata del 7 novembre del 1988, si sono fatte tesi, studi, analisi e si sono sprecate parole e definizioni.

Nella sua Enciclopedia della Televisione Aldo Grasso lo definisce “varietà”, poi è nata la definizione di “Infotainment” che mischia gossip, notizie e vizi, affrontando potenti, imbroglioni, mistificatori, in nome del pubblico che rappresenta e che lo segue da 35 anni, tra veline, rotazione dei conduttori e scoop. In questo l'ingauno Ricci ha sempre dichiarato di avere avuto la massima libertà da parte di Silvio e poi di Piersilvio Berlusconi e di non essere "manovrato" da nessuno.

"Ho stipulato un patto con Silvio Berlusconi che resiste anche con Pier Silvio:- ha dichiarato ai media Ricci in più occasioni - in trasmissione sono libero, ma i danni sono a carico mio. In ogni caso io non ho esclusive con nessuno, mai avute".